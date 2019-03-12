Медведев поручил Минприроды проверить строящийся завод на Байкале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину провести проверку строящегося на Байкале завода по экспорту бутилированной воды в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что во время проверки по периметру стройплощадки были обнаружены свалки отходов производства. Кроме того, Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что строительство затрагивает место, где во время перелета останавливаются редкие птицы.

«Премьер поручил проверить на предмет соответствия самым экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай», - сообщил Осипов.

В поселке Култук Иркутской области планировали построить предприятие по розливу питьевой бутилированной воды. Завод строит компания «Аквасиб», зарегистрированная в Иркутске. Предполагалось, что 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.

Губернатор региона Сергей Левченко во вторник, 12 марта, сообщил на пресс-конференции в Москве, что с учетом выявленных нарушений не видит перспектив в строительстве завода по розливу байкальской воды в Иркутской области.