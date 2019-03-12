Европарламент одобрил резолюцию об остановке «Северного потока - 2» и расширении санкций

Европарламент проголосовал в ходе пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России. За принятие документа проголосовали 402 депутата, против - 163, 89 парламентариев воздержались.

Документ предлагает остановить проект «Северный поток - 2», а также расширить санкции, ограничить доступ России к финансам и технологиям и не считать Москву стратегическим партнером.

Резолюцию в марте внесла на голосование евродепутат от Латвии Сандра Калниете. По ее мнению, проект «Северный поток - 2» усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует стратегическим интересам ЕС.

«Нынешние разногласия и конфронтация между ЕС и Россией не отвечают интересам ни одной из сторон», - говорится в резолюции.

Документ также призывает Еврокомиссию разработать законодательные предложения по «закону Магнитского» и ввести визовые запреты и точечные санкции.