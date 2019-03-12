Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят в начале 2020 года

С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору. Соответствующее заявление сделала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

В интервью каналу bTV она рассказала, что убытки от этого болгарская сторона оценивает в 110 миллионов долларов в год. В то же время, по словам главы Минэнерго Болгарии, на смену этому маршруту должна прийти вторая нитка «Турецкого потока».

Петкова отметила, что в данной ситуации государству нужно сохранить позиции на газовой карте Европы, поэтому свою роль в этом сыграет «Турецкий поток», вторая нить которого пройдет через болгарскую территорию.

Глава энергетического ведомства также сообщила, что София извлекла «горький опыт» из случившегося с «Южным потоком» (проект был закрыт по политическим причинам - прим. ред.). Министр напомнила, что от Еврокомиссии Болгария не получала конкретного одобрения на вторую нитку «Турецкого потока», но все нормы закона соблюдаются, в связи с чем нет причин для отказа в строительстве.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск газопровода планируется до конца 2019 года.

