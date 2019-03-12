Полиция нашла в Подмосковье новую «девочку-маугли»

В подмосковном городе Раменское полиция обнаружила в одной из квартир оставленную без присмотра пятилетнюю девочку. О плачущем ребенке сообщили соседи.

Как сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, сотрудники правоохранительных органов разыскивают мать ребенка.

«12 марта в правоохранительные органы г.о. Раменское от местных жителей поступило сообщение, что в одной из квартир продолжительное время плачет ребенок. Приехавшие на место сотрудники полиции вскрыли квартиру и обнаружили пятилетнюю девочку, которая, со слов соседей, находилась в закрытом помещении одна со вчерашнего вечера», - сообщила Ольга Врадий.

По предварительным данным, ребенок проживал в квартире совместно с матерью. СК РФ проводит доследственную проверку. К месту проживания ребенка выехал следователь. Девочка госпитализирована, сейчас ее состояние оценивают врачи.