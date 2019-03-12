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В аэропорту Шереметьево задержали иностранку с гранатой

Анастасия Евдокимова
15:01 12.03.2019
В результате проверки взрывотехниками было установлено, что предмет представляет собой массогабаритную модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества.
© Фото: wikimedia

В международном аэропорту Шереметьево у гражданки Израиля при осмотре багажа нашли макет гранаты Ф-1. Об этом «Звезде» рассказала представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Альбина Дагаева.

В результате проверки взрывотехниками было установлено, что предмет представляет собой массогабаритную модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества. Предмет был передан в ЛУ МВД РФ для дальнейшего разбирательства.

«Предмет, который был у нее в багаже, не представлял никакой опасности. У нее при себе был документ о том, что она приобрела этот макет. Была проведена проверка, которая подтвердила, что предмет не несет никакой угрозы. Ее никто не задерживал, она проходила входной контроль. Там, где просвечивают багаж, заметили этот предмет», - рассказала Дагаева.

После проведения проверки гражданку Израиля отпустили, она отправилась далее по маршруту следования. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.

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