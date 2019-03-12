«Это не сочетается с международным правом» - Лавров ответил Помпео на обвинения в адрес «Роснефти»
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских ограничительных мер.
© Фото: Rosneft, Twitter.com
Высказывание американского госсекретаря Майка Помпео о том, что «Роснефть» в обход санкций США приобретает нефть у Венесуэлы, не сочетается с международным правом. Соответствующее заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль.
«Это как с международным правом сочетается? Да никак», - сказал глава МИД РФ.
Ранее Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских ограничительных мер. Также госсекретарь обвинил российские компании в скупке золотого запаса у латиноамериканской страны.