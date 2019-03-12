СК и ФСБ провели обыски в администрации Рязани в ходе расследования дела о коррупции

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России расследуют коррупционное дело о получении взятки.

Фигурантами являются директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий и заместитель главы администрации города Рязани Сергей Пашкевич.

Они и несколько других лиц обвиняются в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей от поставщика мясной продукции. Деяние квалифицируется по статье 290 Уголовного кодекса России.

В ходе расследования дела в здании рязанской администрации проведены обыски. Сделано это было следователями СК РФ и сотрудниками ФСБ РФ. В качестве свидетелей по данному делу проходят исполняющий обязанности мэра Рязани и его заместитель.