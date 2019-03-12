Украинская певица Maruv назвала своего фаворита на Евровидении
Украинская вокалистка Анна Корсун, выступающая под творческим псевдонимом Maruv, призналась, что на Евровидении будет болеть за российского конкурсанта Сергея Лазарева.
Ранее Корсун победила в национальном отборе, но отказалась представлять Украину на конкурсе.
«...У нас с Сережей есть классная совместная история, буду его поддерживать. Но хочется посмотреть и другие выступления, поддержать артистов, которые будут делать что-то интересное», - цитирует певицу агентство УНИАН.
Кроме того, Анна Корсун заявила, что больше не будет участвовать в отборе на главный песенный конкурс Европы, так как он «устарел и больше не актуален».
«Нет, не пойду. Все, достаточно. Я находилась на отборы на всю жизнь. Спасибо за то, что поддерживали меня, но еще раз пойти на отбор я не решусь. С темой этого конкурса надо завязывать. Это уже пережило себя», - констатировала Maruv.
Столь категоричная позиция Корсун может быть связана со скандалом, который разразился вокруг нее на Украине.
Победив в отборочном туре, она отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины из-за «кабальных условий».
К тому же, певица не пожелала превращать свое выступление в промоакцию киевских политиков.