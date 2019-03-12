Госдума приняла законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении в России пенсионных выплат сверх прожиточного минимума.

Соответствующий документ был внесен правительством на рассмотрение народных избранников 4 марта.

Решение принято исходя из требований президента России Владимира Путина, который в своем послании Федеральному собранию назвал индексацию пенсий сверх прожиточного минимума одной из стратегических задач.

Кроме того, российский лидер поручил пересчитать выплаты за первые месяцы 2019 года и доначислить россиянам те деньги, которые они недополучили.