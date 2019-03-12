Лавров предостерег США от разрушения механизмов стратегической стабильности в Европе
Москва рассчитывает на сохранение стратегической стабильности в Европе и надеется, что Запад не допустит развала механизмов, обеспечивающих безопасность стран Старого Света.
С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль.
«Рассчитываем, что дискуссии, которые продолжаются и в ОБСЕ, и в контексте наших отношений с западными партнерами, позволят не допустить развала того механизма, который в сфере стратегической стабильности был создан и который обеспечивал безопасность в Евроатлантике долгие и долгие десятилетия», - заявил глава российской дипломатии.
В ходе переговоров с главой МИД Австрии Лавров оценил и перспективы дальнейших взаимоотношений между Россией и Европейским союзом.
«У нас с обеих сторон заинтересованность вернуть эти отношения на траекторию нормального развития», - отметил министр иностранных дел РФ.
Ранее Лавров предположил в одном из своих интервью, что США посредством Североатлантического альянса и под предлогом мнимой российской агрессии пытаются закрепить свое господство в Европе.
Официальная Москва неоднократно выражала сожаление и обеспокоенность действиями западных партнеров в Европе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для нее выпады со стороны США и НАТО.