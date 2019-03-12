В Госдуме приняли закон о праве россиян предпенсионного возраста на получение алиментов

Нижняя палата российского парламента приняла во вторник, 12 марта, закон о сохранении права россиян предпенсионного возраста на получение алиментов. Проект изменений в статью 169 Семейного кодекса РФ направлен на поддержку нуждающихся в материальной помощи женщин в возрасте от 55 лет и мужчин, достигших возраста 60 лет. Принятые сегодня поправки были внесены руководителем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в прошлом году.

По новому закону существовавшее ранее право на получение алиментов нуждающимися в помощи нетрудоспособными совершеннолетними лицами, а также гражданами России, достигшими пенсионного возраста, теперь распространилось и на женщин в возрасте 55 лет, и на мужчин в возрасте от 60 лет.

3 октября 2018 года российский лидер Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы РФ, согласно которому с текущего года проводится поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Первоначально законопроект российского кабмина предполагал поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, но уже во втором чтении в нижней палате российского парламента были приняты во внимание замечания главы государства, и теперь документ предусматривает равное повышение пенсионного возраста на пять лет и для мужчин, и для женщин.

Депутаты Госдумы по инициативе Владимира Путина предусмотрели и несколько других мер для смягчения перехода к новой пенсионной системе. Например, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мероприятий по защите россиян предпенсионного возраста, в числе которых - увеличение размера пособия по безработице для этих лиц и введение ответственности для работодателей за увольнение россиян предпенсионного возраста.

Ранее первый вице-премьер - глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что кабинет министров рассчитывает проиндексировать пенсии в 2019 год на 7%. Таким образом, их размер увеличится в реальном выражении даже при инфляции выше ожидаемой. Кроме того, Силуанов заявил, что и в будущем бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции. Как объяснил глава министерства финансов, такие темпы индексации будут обеспечиваться увеличением размера трансферта Пенсионному фонду.

