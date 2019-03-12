Актер Валентин Гафт опроверг сообщение о своей госпитализации

Советский и российский актер театра и кино, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт опроверг сообщения о собственной госпитализации.

Он рассказал «Звезде», что с ним все в порядке и что он дома, готовится к спектаклю. Появившиеся сообщения о госпитализации Гафт назвал безобразием, за которое ответственны люди, «которым нечего делать».

«Я неважно себя чувствовал, но я буду играть в спектакле 15-го числа. Это безобразие!» - сказал он.

Валентин Гафт родился в 1935 году в Москве. В молодости тайком подал документы сразу в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. В «Щуке» Гафт прошел первый тур, но не прошел второй. Однако в Школу-студию МХАТ он поступил с первой попытки. Известен ролями в театре и кино, играл в таких фильмах и спектаклях, как «Король Лир», «Отелло», «Семнадцать мгновений весны», «Чародеи» и множестве других. Удостоен ряда государственных премий, наград и званий.