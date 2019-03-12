В Москве прошла церемония прощания с Владимиром Этушем

В Москве прошла церемония прощания с актером Владимиром Этушем. Присутствующие в зале Театра Вахтангова поклонники и коллеги проводили артиста в последний путь продолжительными и громкими аплодисментами.

Два часа не заканчивался поток желающих проститься с Этушем. Среди его коллег, посетивших церемонию, были замечены Александр Олешко, Станислав Дужников, Эммануил Виторган, Сергей Маковецкий и множество других.

Этуш участвовал в войне и видел смерть, но навсегда сохранил в своем сердце доброту. В 1941 году он ушел на фронт, освобождал Украину, Ростов-на-Дону, был тяжело ранен, а впоследствии награжден орденом Красной Звезды. Именно служба в Закавказье поможет Этушу в будущем передать акцент товарища Саахова из знаменитой «Кавказской пленницы».

Согласно последней воле артиста его прах упокоится на Новодевичьем кладбище, где похоронены его родители. Владимир Этуш умер внезапно, от остановки сердца, на 97-м году жизни. Он служил примером принципиального и очень требовательного в первую очередь к себе человека, свято преданного театру, искусству и стране. И завещал жить в радость и этой радостью делиться.