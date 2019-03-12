Росстат назвал регионы с наибольшей продолжительностью жизни

Федеральная служба государственной статистики опубликовала рейтинг российских регионов с самой низкой смертностью среди населения.

Согласно данным, опубликованным на сайте Росстата, наилучшие показатели у Ингушетии, где умерли три человека на тысячу населения. Следом идут Чечня (4,2), Дагестан (4,8), Кабардино-Балкария и Якутия (7,8), а также Тюменская область (7,9).

При этом средняя смертность в России по итогам прошлого года составила 12,4 человека на тысячу населения. Точно такими же были показатели в 2017 году, отмечают в ведомстве.

Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской и Тверской областях (16,8), а также в Новгородской области (16,5).

Основной причиной ухода из жизни российских мужчин названы болезни системы кровообращения. По этой причине в 2017 году из жизни ушли 102 тысячи человек трудоспособного возраста.