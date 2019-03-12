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В Кремле выразили надежду на скорое разрешение ситуации с Калви

Егор Левин
13:01 12.03.2019
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что невозможно называть кого-либо виновным до того, как его виновность доказана в зале суда.
В Кремле выразили надежду на скорое разрешение ситуации с Калви
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В Кремле надеются, что ясность в вопросе виновности предпринимателя Майкла Калви в инкриминируемом ему правонарушении удастся выяснить в установленные законом сроки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, невозможно называть кого-либо виновным до того, как его виновность доказана в зале суда.

При этом представитель Кремля отметил, что многочисленные сообщения о бойкоте потенциальными участниками различных крупных российских экономических мероприятий, которые часто появляются в СМИ на фоне громких денежных разбирательств, практически никогда не соответствуют действительности.

«До сих пор все такие сообщения не находили своего подтверждения. Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе США. Мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», - заявил Песков.

Напомним, Басманный суд Москвы ранее арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Сам он заявил, что происходящее - хозяйственный спор и корпоративный конфликт, и пообещал и дальше инвестировать в Россию, несмотря на уголовное преследование.

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