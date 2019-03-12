Российский бизнесмен признан богатейшим жителем Лондона

Российский предприниматель Михаил Фридман назван богатейшим жителем Лондона.

Столь высокое звание коммерсанту присвоили эксперты журнала Forbes, которые составили рейтинг городов с наибольшим количеством миллиардеров, проживающих в них.

Состояние основателя компании «Альфа-Групп» оценивается в 15 миллиардов долларов. На этом фоне финансовые достижения каждого из остальных 55 миллиардеров британской столицы заметно меркнут.

К слову, их совокупная казна тянет на 226 миллиардов долларов.

При этом среди толстосумов только 20 уроженцев королевства. Лондон в списке мировых столиц, в которых проживает наибольшее количество богачей, занимает пятое место, уступая Пекину, Москве, Гонконгу и Нью-Йорку.