Российский бизнесмен признан богатейшим жителем Лондона
Всего в столице Великобритании проживает 55 долларовых миллиардеров.
© Фото: Vasilii Smirnov Russian Look, Globallookpress
Российский предприниматель Михаил Фридман назван богатейшим жителем Лондона.
Столь высокое звание коммерсанту присвоили эксперты журнала Forbes, которые составили рейтинг городов с наибольшим количеством миллиардеров, проживающих в них.
Состояние основателя компании «Альфа-Групп» оценивается в 15 миллиардов долларов. На этом фоне финансовые достижения каждого из остальных 55 миллиардеров британской столицы заметно меркнут.
К слову, их совокупная казна тянет на 226 миллиардов долларов.
При этом среди толстосумов только 20 уроженцев королевства. Лондон в списке мировых столиц, в которых проживает наибольшее количество богачей, занимает пятое место, уступая Пекину, Москве, Гонконгу и Нью-Йорку.