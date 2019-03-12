На Украине оправдали «убегающего» с митинга Порошенко

На Украине назвали фейком новость о «побеге» президента страны Петра Порошенко с митинга в Житомире. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Леонид Шевчук, работавший на митинге и фотографировавший Порошенко.

Ранее появилась информация о том, что пришедшие на митинг украинские националисты освистали главу государства, после чего он был вынужден поспешно ретироваться.

«Я - автор фото с президентом, который идет к людям. Не убегает, не уходит, а идет в толпу тысяч людей, в том числе и в толпу c оппонентами», - написал Шевчук.

Ранее в СМИ были опубликованы кадры, на которых Порошенко быстрым шагом переходит улицу.

Политические противники поспешили обвинить политика в «бегстве». Однако он просто направлялся к своим сторонникам, правда, в окружении многочисленной охраны.