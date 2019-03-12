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«Есть только вечная любовь»: Маковецкий рассказал о творческом наследии Этуша

Ян Брацкий
12:01 12.03.2019
Прах великого артиста будет захоронен в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.
© Фото: ТРК «Звезда»

В Театре имени Вахтангова подходит к концу церемония прощания с великим артистом Владимиром Этушем.

Отдать последнюю дань памяти мэтру кино и театра пришли сотни поклонников его таланта. Люди несут цветы и, не скрывая слез, вспоминают о том, каким был легендарный актер.

Среди пришедших на траурную церемонию много учеников Этуша, которых он пестовал и искренне поддерживал до последних дней своей жизни.

Один из них - Сергей Маковецкий. Он рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от общения с Этушем и вспомнил, какое творческое наследие тот оставил следующим поколениям артистов.

«Мы с ним работали, когда я был студентом. Меня, правда, предупреждали, что он очень строгий и может запустить в студента стулом, если тот делает что-то не так. Но это все из разряда ученических легенд. Мы работали замечательно. Он один раз повысил на меня голос. Тогда он сказал: "Маковецкий, я не могу за тобой угнаться. Хотя бы один раз повтори от начала и до конца, ничего не меняя!"».

У Владимира Абрамовича было очень много учеников, к тому же, он был прекрасным ректором. Мы сегодня с ним прощаемся, а я думаю: так ли много печали в душе?  И знаете, очень странная вещь. Мне невероятно грустно, что уходит это великолепное поколение. Оно очень мощное и выдержанное. Человек уходит в таком возрасте, став народным артистом СССР, а до этого пройдя войну, имея боевые награды, обзаведясь прекрасной семьей, еще буквально месяц назад выходя на сцену, понимаете?

Он прожил прекрасную жизнь. Он состоялся и как человек, и как отец, и как муж, главное, он состоялся как артист и педагог. Когда люди уходят в таком зрелом возрасте и ясной памяти, это печально, но ты думаешь: вот бы и мне так. Так же дожить до этих лет, выйти на сцену, и волноваться, и требовать новых спектаклей, и играть в них. Вечная память нашему прекрасному Владимиру Абрамовичу Этушу. Все люди будут его помнить. Это случается. Вечной жизни нет, есть только вечная любовь», - сказал Маковецкий.

Народный артист СССР Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет. Артист серьезно болел и незадолго до смерти попал в больницу.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, он был старейшим действующим актером из ныне живущих народных артистов СССР.

Этуш - участник Великой Отечественной войны. Также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Прах артиста захоронят в семейной могиле на Новодевичьем кладбище.

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