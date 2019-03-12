МИД РФ направил Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе

Российское внешнеполитическое ведомство направило украинской стороне ноту со списком нарушений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Сделано это было в связи с прекращением по инициативе Киева действия соглашения с 1 апреля.

«Призываем Украину соблюдать свои двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле», - говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что нарушения основных прав украинских граждан и традиционных связей с российской стороной со стороны официального Киева, совершаемые «под прикрытием борьбы с "агрессором"», не оставят добрую память и повлекут «суровый приговор суда истории».

Напомним, 10 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко прекратил своим указом действие Договора о дружбе с Российской Федерацией. Однако, 93% украинцев посчитали, что это не принесет стране ничего хорошего.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины был подписан в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Документ предполагает стратегическое партнерство сторон с автоматическим продлением соглашения в случае взаимного отсутствия претензий.