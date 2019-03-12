Экс-советник Трампа призвал не расценивать «Северный поток - 2» как угрозу

Бывший советник президентов США Дональда Трампа и Джорджа Буша-младшего Дэвид Бэнкс заявил, что «угроза "Северного потока - 2"» - преувеличение. По его мнению, европейская энергетическая безопасность не находится под такой угрозой, как преподносят СМИ.

«Я не так обеспокоен доминированием России на энергетическом рынке ЕС. США сейчас - один из крупнейших газовых экспортеров и продолжит расти в этом направлении. Сила рынка уменьшит способности России использовать этот рычаг в отношении ЕС», - цитирует РИА Новости Бэнкса.

Подытожил он свое заявление словами о том, что не видит «такой уж большой угрозы» от российского газопровода, «как видят ее другие».

Российский международный проект газопровода «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России до Германии через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим сейчас «Северным потоком».

Ранее премьер-министр Баварии призвал Запад поддержать «Северный поток - 2». Политик подчеркнул, что является сторонником трансатлантического сотрудничества, однако считает, что поддерживать хорошие отношения с Россией жизненно необходимо.