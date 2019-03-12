Заслуженный артист РФ Александр Олешко рассказал, каким он запомнил Владимира Этуша

Заслуженный артист России Александр Олешко прокомментировал уход из жизни легендарного актера Владимира Этуша.

Сегодня в Театре имени Вахтангова, служению которому Этуш посвятил долгие годы своей жизни, состоялась церемония прощания с ним.

Олешко в числе многих поклонников и учеников мэтра пришел отдать дань уважения своему педагогу.

«Он мой учитель, во многом благодаря ему я учился в театральном институте и потом оказался в Театре имени Вахтангова. Это человек, который, как теперь говорят, олицетворяет собой уходящую от нас эпоху. Это пример человека очень принципиального, особенно по отношению к себе и своим ученикам. Человек, свято преданный театру, искусству и стране в целом.

Это такой человек, который нес своим присутствием в этот мир не только свет, доброту и радость, но и верность делу, той земле и стране, в который мы живем. Каждое его слово или совет просто повисли вокруг нас сейчас. Что тут говорить? Очень горько, хотя он прожил длинную, прекрасную и достойную жизнь. Тем, кто остается и подхватывает эту эстафетную палочку, нужно быть достойными памяти и заветам учителя.

Для нас это не просто человек из телевизора, для нас это учитель, который своим появлением в институте заставлял всех замирать, потому что он всегда и во всем был безупречен. Он всегда мог подобрать особенные слова напутствия. Он всегда относился с трепетом и вниманием к тем, кто пришел в профессию. Он завещал нам жить в радость и этой радостью делиться.

Он никогда мне не отказывал и приходил в программы, которые я вел на телевидении, когда стал там много работать. Он всегда относился с огромным вниманием к тому, что говорит. Большое спасибо и огромная благодарность ему, моя лично, за то, что я стал артистом и он со мной так много работал. Жаль, что о нем мы говорим теперь в прошедшем времени, но он остается с нами на пленке и в воспоминаниях. Сегодня мы будем ему аплодировать в последний раз», - рассказал «Звезде» Олешко.