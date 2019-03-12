Минздрав проверит участников «пьяного корпоратива» в реанимации больницы в Верхнем Уфалее

В Минздраве Челябинской области прокомментировали новость о врачах больницы в городе Верхний Уфалей, подозреваемых в распитии алкоголя прямо на рабочем месте.

«Минздрав Челябинской области будет проводить проверку больницы, сотрудники которой заподозрены в употреблении алкоголя на рабочем месте. Жалоб от администрации лечебного учреждения в связи с данной ситуацией не поступало, но проверка будет организована», - прокомментировали в министерстве.

В пресс-службе ведомства отметили, что заведующий отделением, сотрудники которого подозреваются в употреблении алкоголя, подтвердил, что все они находились на своих рабочих местах в адекватном состоянии и выполняли свою работу.

Новость о нетрезвых медиках ранее получила распространение в СМИ. На них пожаловалась посетительница лечебного учреждения, которая застала врачей за празднованием 8 Марта. Чтобы разобраться в ситуации, женщина вызвала полицейских. По данным Минздрава, правоохранители не обнаружили никаких нарушений.