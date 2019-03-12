Задержание дебошира на рейсе Оренбург - Москва попало на видео

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении дебошира, задержанного и снятого с рейса Оренбург - Москва.

Мужчина, житель Оренбурга, вел себя неадекватно и представлял потенциальную угрозу. Он громко ругался и мешал другим пассажирам и работе экипажа.

Командир воздушного судна принял решение привлечь к участию в инциденте правоохранительные органы. Сотрудники полиции, прибывшие на место, пытались утихомирить дебошира, но, когда сделать это словами им не удалось, пришлось применить силу и вывести мужчину из самолета.

Напомним, из-за неадекватно ведущего себя пассажира вылет лайнера пришлось задержать. Даже закованный в наручники, мужчина продолжал нецензурно браниться и оказывать активное сопротивление.