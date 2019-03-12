Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в Баку, вылетел в Москву

Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который накануне экстренно приземлился в аэропорту Баку, вылетели в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Вчера экипаж лайнера А-321 принял решение о срочной посадке. Один из бортпроводников обнаружил в туалете записку, в которой говорилось о заложенной на борту взрывчатке.

О происшествии было незамедлительно сообщено на землю. Экстренные службы международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку были подняты по тревоге. В аэропорт прибыли сотрудники спецслужб.

После благополучной посадки самолета все 225 его пассажиров были эвакуированы и размещены в гостиницах.

Воздушное судно обследовали, однако никакой бомбы не обнаружили.