Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в Баку, вылетел в Москву
Накануне 225 пассажиров самолета были срочно эвакуированы в аэропорту Баку.
© Фото: Ural Airlines, facebook
Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который накануне экстренно приземлился в аэропорту Баку, вылетели в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера экипаж лайнера А-321 принял решение о срочной посадке. Один из бортпроводников обнаружил в туалете записку, в которой говорилось о заложенной на борту взрывчатке.
О происшествии было незамедлительно сообщено на землю. Экстренные службы международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку были подняты по тревоге. В аэропорт прибыли сотрудники спецслужб.
После благополучной посадки самолета все 225 его пассажиров были эвакуированы и размещены в гостиницах.
Воздушное судно обследовали, однако никакой бомбы не обнаружили.