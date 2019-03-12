В Генконсульстве РФ отреагировали на отказы в заправке российского судна «Партизан» в Пусане

Сотрудник Генерального консульства России в южнокорейском Пусане Роман Быков поделился со «Звездой» информацией о ситуации, сложившейся вокруг российского судна «Партизан», ранее попавшего в санкционные списки США. Судно прибыло в порт для ремонта после взрыва, произошедшего на борту в Японском море, и ему отказывают в заправке топливом.

По словам Быкова, Генконсульство РФ плотно занимается данной проблемой и находится в постоянном контакте с судовладельцем и капитаном «Партизана».

«Посольство было оперативно проинформировано о сложившейся ситуации и провело необходимую встречу в МИД Республики Корея. Мы довели до корейской стороны информацию о данном инциденте», - заявил консул.

Он отметил позицию корейского правительства, в соответствии с которой оно не чинит препятствий заправке российского судна. Однако, по словам ведомства, имеет место нежелание коммерческих предприятий вести дела с компанией «Гудзон» из-за опасения применения против нее санкций.

«Корейские власти не могут принудить свои компании заключать подобные сделки в данной ситуации. Остается только один выход - искать других альтернативных поставщиков топлива», - подытожил консул.

Напомним, российское судно «Партизан» пострадало от взрыва, произошедшего на его борту в Японском море. После этого оно направилось на ремонт в южнокорейский Пусан, однако там столкнулось с проблемой нежелания корейских компаний заключать сделки с Россией из-за боязни американских санкций.