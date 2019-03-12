Неизвестные жестоко избили главу департамента Верховного суда в Москве

В Москве жестоко избили главу отдела судебного департамента Верховного суда РФ подполковника Сергея Лыкова. Об этом сообщает канал Baza.

В полиции «Звезде» эту информацию пока не подтвердили.

По предварительной информации, злоумышленников было двое. Они избили потерпевшего у станции метро «Щелковская».

У Лыкова забрали планшетный компьютер, документы, которые были у него при себе, и сбежали с места происшествия.

Глава отдела судебного департамента Верховного суда РФ обратился с заявлением в полицию, где описал приметы нападавших. По его словам, это были двое мужчин азиатской внешности, один из которых носит синие спортивные брюки и черную куртку.

По информации канала, одного из нападавших удалось задержать. Он не стал отрицать факт избиения, объяснив свои действия желанием отобрать деньги и планшет.

Второй грабитель, который, по словам Лыкова, его избивал, остается на свободе.