Представители межведомственных координационных штабов России и Сирии рассказали о ситуации в лагере беженцев «Рукбан».

Начальник НЦУО ВС РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в лагере сохраняется острый дефицит продовольствия, нехватка теплых вещей и медикаментов.

«Отмечается тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка, люди страдают от истощения, острых кишечных заболеваний и инфекций. Особенно остро ощущается недостаток питьевой воды», - сказано в его заявлении.

Начальник центра отметил, что в настоящее время Иордания организовала поставку воды, что является единственным ее источником для жителей лагеря.

«Однако, несмотря на усилия иорданцев, воды в лагере критически не хватает. Простой расчет показывает, что каждый житель лагеря может получать не более 5 литров воды в сутки. Этого объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но недостаточно для мытья и стирки, что ведет к антисанитарии», - сказал Мизинцев.

Однако подконтрольные США боевики «Магавир Ас-Саура» периодически препятствуют доставке воды в «Рукбан», используя ее для шантажа и спекуляций.

Также в заявлении межведомственных центров отмечается, что свалки мусора, возникающие хаотично вблизи жилых построек, никем не вывозятся.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Несмотря на готовность властей Сирии разместить всех беженцев на территории страны, США насильно удерживают их и не заинтересованы в разрешении катострофической ситуации в печально известном лагере.