Путин предложил наделить СК РФ новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой наделить Следственный комитет РФ новыми полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа.

«На Следственный комитет Российской Федерации возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В числе прочего, Путин предложил возложить на СК РФ полномочия по организации и производству почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, пожарно-технической и других видов экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.