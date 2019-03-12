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Путин предложил наделить СК РФ новыми полномочиями

Ян Брацкий
09:20 12.03.2019
Соответствующий проект указа опубликован в базе данных Госдумы.
Путин предложил наделить СК РФ новыми полномочиями
© Фото: СК РФ

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой наделить Следственный комитет РФ новыми полномочиями по организации и производству судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа.

 «На Следственный комитет Российской Федерации возлагаются полномочия по организации и производству судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, компьютерно-технической, видеотехнической, информационно-аналитической, строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, финансово-аналитической, психофизиологической», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В числе прочего, Путин предложил возложить на СК РФ полномочия по организации и производству почерковедческой, дактилоскопической, баллистической, портретной, трасологической, пожарно-технической и других видов экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.

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