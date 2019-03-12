Оптовый рынок «Фуд Сити» на Калужском шоссе оцеплен сотрудниками полиции

Сотрудники полиции нагрянули с проверкой на один из крупнейших столичных продовольственных рынков «Фуд Сити» на Калужском шоссе. Там ежедневно закупаются оптовики. В настоящий момент рынок не работает, персонал и посетителей внутрь не пускают, сообщает «360».

Причина проведения рейда правоохранителей не разглашается.

Ранее силовики провели плановые профилактические рейды на двух других крупных торговых объектах столицы - на оптовом рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва».



