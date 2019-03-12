В Эстонии по обвинению в распространении допинга задержали экс-тренера сборной по лыжным гонкам

В Эстонии прокуратура задержала бывшего тренера национальной сборной по лыжным гонкам. Он обвиняется в том, что склонил нескольких спортсменов к употреблению допинга.

Тренера Мати Алаверу лишили государственных наград и провели в его доме обыски. Органы прокуратуры не стали настаивать на его аресте.

По данным следствия, Алавера занимался построением контактов между подопечными спортсменами и знакомым врачом, который мог помочь им с принятием дополнительных стимуляторов. Данный факт открылся в ходе специального антидопингового рейда, в результате которого под стражу были взяты несколько спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана.

Ранее австрийская полиция опубликовала кадры задержания спортсмена национальной сборной, которого прямо перед состязанием застали за запрещенным переливанием крови.