Власти Венесуэлы задержали подозреваемых в саботаже на крупнейшей в стране ГЭС

Полиция Венесуэлы задержала двух человек, которых власти подозревают в попытке организации саботажа на объектах энергоснабжения страны. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадеро.

Накануне он обратился с посланием к нации. Трансляция была доступна на его официальном аккаунте в Twitter.

«Мы поймали двух человек, которые пытались саботировать работу системы связи на водохранилище "Гури", чтобы нарушить процесс восстановления энергоснабжения. Их допрашивают», - сказал Мадуро в обращении к нации.

Масштабная авария на крупнейшей в Венесуэле ГЭС «Эль-Гури» произошла 7 марта.

Так как мощности гидроэлектростанции покрывают 80% потребностей страны в электричестве, остановка ее работы привела к самому разрушительному по своим последствиям блэкауту в Венесуэле. Без электроэнергии остались 20 из 23 штатов.

В стране остановился общественный транспорт, перестали работать коммунальные службы, прекратилось электро- и водоснабжение.

Столичная подземка латиноамериканской страны не работает до сих пор. Тем временем ежедневно метро Каракаса обслуживает миллионы человек.

Связь в стране работает с перебоями. Власти ввели чрезвычайное положение.