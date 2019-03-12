Рейс Оренбург - Москва задержали из-за нетрезвого дебошира
Неадекватно ведущего себя пассажира пришлось силой выводить из самолета, чтобы рейс смог взлететь.
© Видео: Видеоновости Оренбургской области, Youtube © Фото: Новости Оренбурга, ПроОрен, VK
Самолет, направлявшийся рейсом из Оренбурга в Москву, задержали из-за нетрезвого дебошира.
На кадрах ролика, опубликованного в Сети, видно, как ругающегося и ведущего себя неадекватно мужчину выводят из самолета сотрудники полиции. Пассажира пришлось силой вытаскивать из лайнера, чтобы рейс смог начать взлет. Несмотря на наручники и усилия правоохранителей, дебошир не переставал сопротивляться и ругаться на весь салон.
Между тем ранее самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Баку из-за подозрения о заложенной бомбе. В самолете находились 225 человек. После приземления все они были эвакуированы и размещены в гостиницах.