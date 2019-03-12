В театре Вахтангова простятся с Владимиром Этушем

Во вторник, 12 марта, в Москве пройдет церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем.

Гражданская панихида состоится в родном театре Этуша, театре Вахтангова, где он служил с 1945 года и оставался одним из ведущих актеров. К портрету актера, размещенному на фасаде здания, поклонники несут цветы. В фойе театра организовали выставку, посвященную творчеству артиста.

Славу актеру принесли его роли в кино. Его персонажи не были главными, но исполненные артистом герои второго плана запомнились зрителям навсегда. Этуша высоко ценили как педагога, который смог «зажечь» немало звезд кино и театра, занимая пост руководителя знаменитой «Щуки».

Напомним, народный артист умер в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни из-за остановки сердца. Похороны Владимира Этуша пройдут на Новодевичьем кладбище.