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Представители крымских музеев оценили перспективы возвращения скифского золота на полуостров

Виктория Косогляденко
08:10 12.03.2019
Ранее окружной суд столицы Нидерландов постановил вернуть золото Украине, однако представители крымских музеев обжаловали это решение.
© Фото: ТРК «Звезда»

В Амстердаме начались слушания по громкому делу о скифском золоте. Россия требует, чтобы уникальная коллекция вернулась в музеи Крыма. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, предъявляет и Украина.

На всех украшениях - высшая проба. Это чистое золото, без примесей.

Впрочем, прославил эту коллекцию на весь мир не драгоценный метал, из которого сделаны вещицы. А долгий и запутанный судебный процесс. В котором подвески, диадемы и пряжки проходят как улики.

«Суд Амстердама, окружной суд, вынес свое решение относительно этой коллекции. Суть этого решения в том, что коллекция крымских музеев должна быть передана украинской стороне, невзирая на то, что все эти экспонаты были найдены в Крыму и хранились в крымских музеях, экспонировались и изучались здесь», - рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Украинские власти откровенно воспользовались случаем. Попытались присвоить то, что, по сути, никогда Киеву не принадлежало - частичку крымской истории. Не то что бы сами предметы быта древних народов полуострова сильно интересовали кого-то в Киеве. Скорее волновала их стоимость. Страховая сумма - полтора миллиона евро. Но фактически эти артефакты еще дороже.

Суд Нидерландов один раз уже вставал на сторону Украины. Но крымские музеи подали апелляцию в Верховный суд. Вот только после ее рассмотрения в Амстердаме решение о том, кому возвращать экспонаты, так и не было принято.

Ожидается, что Амстердамский апелляционный суд вынесет свое решение по делу «Сокровища Крыма» во вторник, 11 июня 2019 года.

Золотая кладовая Центрального музея Тавриды. Здесь все эти годы не забывали о том, чего в один момент лишились сразу четыре ведущих музея полуострова: Бахчисарайский, Севастопольский, Керченский и Симферопольский.

«Некоторые предметы характерны только для Крыма, и нигде более они не встречаются. Некоторые были просто редкие, некоторые даже уникальные», - констатирует заведующая научно-экспозиционным отделом Центрального музея Тавриды Марина Мальгина.

Самая большая коллекция орлиноголовых пряжек еле умещается на двух стендах - тоже теперь неполная. Жемчужина этой коллекции, с нефритовыми вставками, в списках больше не значится. Тысячи других предметов также бесследно исчезли с этих полок. Вот уже пять лет лучшие адвокаты России и Европы пытаются их вернуть законным владельцам.

«В чем его уникальность: помимо того, что вещи высокохудожественные, выполнены на самом высоком уровне ювелирного мастерства, будем так говорить, это еще и интересное погребение», - оценила экспонаты главный хранитель Бахчисарайского музея-заповедника Оксана Алпашкина.

Целая эпоха, сведения о которой по крупицам восстанавливали крымские археологи, здесь - в Ханском дворце - тоже представлена не полностью.

Именно из Бахчисарая на европейские «гастроли» вывезено больше всего скифских сокровищ. Предметов общей стоимостью полтора миллиона евро недосчитались в фондах.

Сейчас крымские музеи не сотрудничают ни с одним музеем мира. Первая в черном списке - галерея Аларда Пирсона. После того нашумевшего случая зарубежным коллегам больше не доверяют.

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