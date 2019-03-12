Помпео заявил об отзыве оставшихся в Каракасе дипломатов

Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление по теме оставшихся в Каракасе дипломатов. Соединенные Штаты отзовут их в течение недели.

Причиной этому стало мнение о том, что присутствие дипработников на территории Венесуэлы выступает как сдерживающий политику США фактор.

«Данное решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле», — цитирует Помпео РИА Новости.

Однако, в чем именно выражается сдерживание политики и ухудшение ситуации, госсекретарь не уточнил.

Однако, ранее Помпео заявлял о возможной военной операции в Венесуэле. Госсекретарь посчитал предрешенной отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и на вопрос о возможном ведении боевых действий ответил, что никакие варианты не исключаются.