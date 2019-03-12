Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в срыве газового транзита

Власти Германии могут лишить Киев газового транзита. С таким заявлением выступил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. На своей странице в Facebook он призвал более ответственно относиться к модернизации газотранспортной системы Украины.

«"Нафтогаз" прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019. Однако, учитывая действия Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет. Следовательно, подход к обновлению украинской ГТС должно быть взвешенным и ответственным», - заявил Коболев.

В последний раз Россия и Украина обсуждали вопрос газового транзита на заседании трехсторонней встречи с участием представителей Еврокомиссии. Разговор состоялся в Брюсселе в январе 2019 года.

Представители ЕК предложили сторонам продлить договор о транзите топлива через территорию Украины более чем на 10 лет, однако никаких конкретных договоренностей, по итогам встречи, достигнуто не было.

Москва не раз заявляла, что транзит газа будет сохранен только при условии его экономической целесообразности и выгоды. Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев, при этом назвал ряд условий: урегулирование отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также стабильная политическая обстановка.

Официальный Берлин поддерживает строительство магистрального газопровода «Северный поток - 2».

Он предусматривает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Окончание строительства намечено на конец 2019 года.