На востоке Китая после столкновения двух судов пропали 12 человек

В восточной китайской провинции Чжэцзян столкнулись два корабля. Инцидент произошел 11 марта в 8 часов вечера по московскому времени.

Местное рыболовецкое судно столкнулось с крупным кораблем, в результате чего затонуло. Это произошло при его возвращении в порт. На борту находились 14 человек, двух из которых удалось спасти. Остальные числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, организованы поисково-спасательные мероприятия. В них задействованы не менее 20 судов и 2 вертолета. Причины инцидента неизвестны.