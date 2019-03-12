Суд передал государству имущество пособника Захарченко на 380 миллионов рублей

Имущество обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина - соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко, обращено в доход государства.

Соответствующее решение накануне принял Гагаринский районный суд Москвы, удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры РФ. Речь идет о сумме в 380 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

«Исковые требования Генеральной прокуратуры подлежат удовлетворению», - заявила судья.

Решением суда, в доход государства обращены: 28 объектов недвижимости, это не только загородные дома, но и машино-места и земельные участки, расположенные в Москве и области.

Помимо этого, в списке пять элитных иномарок. Все это имущество, по мнению прокуратуры, было получено преступным путем и было изъято в ходе расследования уголовного дела.