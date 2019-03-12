Суд передал государству имущество пособника Захарченко на 380 миллионов рублей
Решение суда пока не вступило в законную силу и стороны процесса имеют право обжаловать его в ближайший месяц.
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Имущество обвиняемого в коррупции Дмитрия Сенина - соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко, обращено в доход государства.
Соответствующее решение накануне принял Гагаринский районный суд Москвы, удовлетворив тем самым иск Генпрокуратуры РФ. Речь идет о сумме в 380 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
«Исковые требования Генеральной прокуратуры подлежат удовлетворению», - заявила судья.
Решением суда, в доход государства обращены: 28 объектов недвижимости, это не только загородные дома, но и машино-места и земельные участки, расположенные в Москве и области.
Помимо этого, в списке пять элитных иномарок. Все это имущество, по мнению прокуратуры, было получено преступным путем и было изъято в ходе расследования уголовного дела.