Опубликованы кадры из салона экстренно севшего в Баку самолета

В Сети появились кадры из салона ранее экстренно севшего в Баку рейса Бахрейн – Москва.

Экипаж принял решение о посадке после обнаружения одним из пассажиров записки о заложенной на рейсе бомбы. Бортпроводники пытались самостоятельно найти подозрительные предметы внутри самолета, осматривая в том числе личные вещи летевших рейсом людей.

В самолете находились 225 человек. После приземления все они были эвакуированы и размещены в гостиницах. В 10 часов утра во вторник, 12 марта, их ожидает новый рейс, который доставит их в пункт назначения.