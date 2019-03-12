Роскачество дало ряд рекомендаций по выбору продуктов для Великого поста

Специалисты Роскачества помогут россиянам правильно выбрать продукты для соблюдения Великого поста. В этот период запрещено есть мясную и молочную пищу, а также рыбу.

На официальном сайте организации, эксперты ведомства дали потребителям ряд рекомендаций. В частности, там разъяснили, как выбрать качественные подсолнечные масла и крупы.

«При выборе риса обратите внимание на зерна: они должны быть цельными, одной длины и формы и в упаковке не должна содержаться шелуха. Также стоит обратить внимание на дату расфасовки риса - чем свежее рис, тем он качественнее. Цвет зерен также должен быть однородным», - напомнили в Роскачестве.

Схожие рекомендации эксперты дают при выборе гречневой крупы. В данном случае, потребителям рекомендуют обратить внимание на цвет крупы и однородность ядер.

«Натуральный цвет гречки - зеленый. После термической обработки она приобретает насыщенный шоколадный цвет. Именно такую крупу и стоит покупать. Чем продукт светлее, тем дольше он хранился на складе или в магазине», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сроки годности и степень прозрачности продукта - вот главные качества подсолнечных масел, на которые призывают обратить внимание специалисты Роскачества.

«Помутневшее масло - признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться. При этом не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле - это полезные для организма фосфолипиды, которые содержатся во всех клетках и омолаживают их», - говорится в заявлении экспертов.

При этом хорошее рафинированное масло должно быть максимально прозрачным. Это говорит о его глубокой очистке от красящих и природных веществ.

А вот проверить качество нерафинированного подсолнечного масла на глаз, уже сложнее. Оно имеет более темный цвет и здесь необходимо исходить их срока годности.

Данными советами эксперты призывают пользоваться и в повседневной жизни, а не только во время Великого поста.

В Русской православной церкви особо подчеркивают, что пост – это не диета. Главное его смысл – очищение души.