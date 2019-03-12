В Совфеде прокомментировали заявление ФАС о переплатах россиян за ЖКХ

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о переплатах жителей России за услуги ЖКХ. Сенатор, в свою очередь, отметил некачественную работу управляющих компаний.

Пушкова не удивили подобные слова. Он проиллюстрировал свою позицию примером выставленного коммунальными службами счета на 2,2 миллиона рублей, который должен был оплатить мужчина, в квартире которого в Перми, по мнению коммунальщиков, было прописано 4050 человек.

Пушков выразил мнение, что управляющие компании «никогда “не ошибутся” в пользу граждан».

Напомним, речь идет о фразе Артемьева, коснувшейся услуг ЖКХ. Он заявил, что население России переплачивает за них «больше 100% себестоимости». По мнению Артемьева, так происходит из-за превышения своих полномочий некоторыми представителями региональной власти.