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Власти США обяжут компанию Boeing модифицировать системы самолета 737 МАХ

Ян Брацкий
06:26 12.03.2019
Соответствующие корректировки должны быть внесены не позже апреля 2019 года.
Власти США обяжут компанию Boeing модифицировать системы самолета 737 МАХ
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Компанию Boeing обяжут внести ряд модификаций в системы управления самолетами Boeing 737 MAX. С таким требованием выступили власти США.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Федерального авиационного управления США (ФАУ). В документе указывается, что эксперты ФАУ принимают участие в расследовании авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта.

В ведомстве прокомментировали утверждения о том, что данная катастрофа схожа стой, которая произошла в октябре прошлого года, когда пассажирский самолет Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море вскоре после взлета, погибли 189 человек.

«Между тем расследование только началось, и на данный момент нам не предоставляли информации, которая бы позволила сделать какие-либо выводы или предпринять какие-либо действия», - цитирует ТАСС заявление специалистов ФАУ.

В управлении настаивают на том, чтобы компания Boeing не только «завершила модификацию систем управления полетом» воздушного лайнера данного типа, но и внесла соответствующие корректировки в программу обучения пилотов.

В ведомстве подчеркнули, что не сомневаются в надежности и безопасности пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX. Там также выразили надежду на скорейшее выявление и устранение проблем, «влияющих на безопасность» полетов.

Авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек. Трагедия произошла 10 марта.

Самолет Boeing 737 MAX 8 рухнул спустя шесть минут после взлета. В результате крушения погибли все находившиеся на борту, включая трех россиян.

Позже на месте падения лайнера, в 60 километрах к юго-западу от эфиопской столицы, были обнаружены оба черных ящика. Эксперты уже приступили к их расшифровке.

Это должно пролить свет на истинные причины трагедии.

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