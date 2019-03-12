«Ржавый, как жестянка» - пользователи Сети высмеяли учения буксира ВМС Украины в Азовском море

В Сети высмеяли учения буксира ВМС Украины «Корец», прошедшие в Азовском море. Выход судна в открытые воды был плановым, по данным украинской стороны его сопровождали корабли российской погранслужбы.

Моряки ВМС Украины отработали броски гранат и стрельбу из оружия. Однако, Интернет-пользователи, которые наблюдали видеозапись учений, восприняли их с юмором и назвали «клоунадой».

Предположение о том, что украинские моряки учатся глушить рыбу, оказалось одним из самых безобидных.

«Эта клоунада переходит все разумные пределы! Что они там отрабатывали – стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?», — прокомментировал пользователь Иван Пересветов.

Еще один из зрителей оценил состояние буксира, назвав его «ржавым, как жестянка». Пользователь по имени Влад Коваленко предположил, что вооружение, которым оборудовано судно – «не иначе межконтинентальная баллистическая ракета».

Напомним, учения украинской стороны прошли в понедельник, 11 марта. Моряки выполнили практические стрельбы из корабельного вооружения и передачу груза на ходу с кораблем отряда морской охраны.