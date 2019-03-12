Реставрация знаменитого подземного рынка Аль-Мадина началась в Алеппо

В сирийском Алеппо начали реставрацию знаменитого подземного рынка Аль-Мадина. Это уникальное архитектурное сооружение, которое признано наследием ЮНЕСКО. Строительство узких торговых улочек началось еще в 14 веке. За долгие столетия они разрослись по всему старому городу, став самым крупным, подземным рынком в мире. Протяженность его торговых рядов 13 километров. Во время войны боевики использовали эти улочки как укрытие, чтобы быстро перемещаться внутри кварталов.

«Главное для нас, что каменные своды, которые покрывают весь рынок, в целом не пострадали. Крыша это, пожалуй, главная деталь в конструкции традиционных восточных рынков. Из-за этой архитектурной особенности здесь всегда поддерживается комфортная температура - зимой тепло не уходит, а летом сохраняется прохлада», - сообщил инженер Басель Захир.

Сейчас над восстановлением рынка трудятся 50 специалистов, объект исторический, поэтому работа только ручная. Но стараются закончить как можно быстрее, чтобы к торговле вернулись ремесленники, а вместе с ними и туристы.