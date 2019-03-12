В Сети высмеяли «сбегающего» от радикалов Порошенко

Поспешно покидающий митинг в Житомире президент Украины Петр Порошенко попал в объектив фотокамер - пользователи Сети уже начали активное обсуждение снимка.

На изображении Порошенко уходит с митинга, на который пришли радикалы. При этом пользователи Сети отметили, что украинский лидер настолько торопится покинуть мероприятие, что научился «ходить по воде», имея в виду лужу, через которую перешагнул президент Украины.

В свою очередь в Интернете также появилось предложение сочинить песню про «сбегающего» Порошенко.

«Есть впечатление, что если кто-то из конкурентов запишет про Петра известную мейхану, ее запоет вся страна», - написал один из пользователей в Facebook.

Ранее сообщалось, что на предвыборной акции в Житомире выступление Порошенко было прервано выкрикиваниями радикалов, которые потребовали, чтобы украинский лидер покинул сцену. В свою очередь президент Украины обругал недоброжелателей, назвав их «негодяями».