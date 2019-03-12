Задымился и сделал крутой поворот: очевидец крушения Boeing в Эфиопии рассказал о последних секундах трагедии

Очевидец крушения самолета Boeing 737 Max 8 заявил, что еще до падения хвостовая часть воздушного судна начала дымиться. Об этом сообщает Associated Press.

По словам свидетеля катастрофы, лайнер перед крушением якобы дважды сделал крутой поворот. После падения самолета, утверждает очевидец, раздался взрыв и начался пожар.

В настоящее время причины трагедии пока не установлены.

Самолет Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 157 человек, разбился через шесть минут после взлета в воскресенье, 10 марта. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли. Среди жертв - граждане из 33 стран, включая троих россиян. При этом, по последним данным, на месте крушения лайнера Boeing 737 в Эфиопии найден черный ящик.