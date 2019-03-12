Великобритания и ЕС договорились о гарантиях Лондона по Brexit

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что в результате переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй удалось достичь соглашения по документу об ирландской границе. Ожидается, что именно он дополнит соглашение по Brexit.

Соответствующий текст был опубликован в Twitter Юнкера.

«Достигнутая договоренность предоставляет четкие разъяснения и юридические гарантии по соглашению о выходе и по механизму "бэкстоп". Теперь мы можем довести процесс выхода до упорядоченного завершения», - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризисной ситуации, которая сложилась после выхода британской стороны из состава Евросоюза (Brexit).