Информация о «минировании» аэропорта в Якутске не подтвердилась. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.

По данным сообщения, в течение двух часов полицейские при помощи собак искали взрывное устройство, но ничего не нашли.

«Работали четыре группы с собаками. Информация не подтвердилась. В 8:50 дали отбой. Аэропорт вернулся в нормальный режим работы», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что несколько рейсов были задержаны. Например - в Москву и Новосибирск. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сотрудников и пассажиров аэропорта «Якутск» во вторник, 12 марта, эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании здания. Все вылеты были приостановлены.