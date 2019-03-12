Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы «вопреки» американским санкциям

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в покупке нефти у Венесуэлы якобы «в обход» санкций США.

В частности он заявил, что компания «Роснефть» закупает сырую нефть «вразрез» с санкциями США.

Вместе с тем Помпео обвинил российские компании в так называемой «скупке золотого запаса Венесуэлы», уточняет РИА Новости.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН «убил» российский проект резолюции по Венесуэле, когда проголосовал против него. Вместе с тем Небензя добавил, что в российском документе содержалась поддержка «механизма Монтевидео», однако Вашингтон явно не стремится к диалогу и посредничеству, равно как и поддерживающие США делегации.