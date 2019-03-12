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Депутат Рады озвучил единственное условие «выживания» Украины

Наталия Майорова
03:35 12.03.2019
По мнению украинского парламентария, стране следует стать «внеблоковым нейтральным государством с культурной децентрализацией для каждого региона».
Депутат Рады озвучил единственное условие «выживания» Украины
© Фото: Андрей Иглов, РИА Новости

Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал единственное условие, при котором Украина «может выжить». По его мнению, стране не следует становиться частью межгосударственного блока.

При этом Мураев добавил, что говорит об этом на протяжении нескольких лет.

«Украина сможет выжить, если будет внеблоковым нейтральным государством c культурной децентрализацией для каждого региона. При других условиях мы можем потерять страну», - подчеркнул он в эфире телеканала «Наш». 

Ранее Мураев призвал власти Украины отказаться от санкций в адрес России. Он выразил уверенность, что отмена ограничительных мер приведет к экономическому росту страны.

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